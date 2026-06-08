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Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Hold

11:21 Uhr
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
35,84 EUR 0,06 EUR 0,17%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Aus der Telefonkonferenz anlässlich der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) hätten sich keine wichtigen Erkenntnisse ergeben, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Experte wertete separat zudem die wöchentlichen Verschreibungszahlen aus./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
290,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,04 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
277,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

11:21 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
08:01 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
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