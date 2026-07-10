UBS AG

Novo Nordisk Neutral

13:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für den Pharmakonzern deckten sich in etwa mit den Markterwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick. Bei der Abnehmepille "Wegovy" erwartet er allerdings wegen anziehender US-Nachfrage ein deutlich stärkeres Wachstum./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 15:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk