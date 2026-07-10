DAX 25.123 +0,2%ESt50 6.274 +0,1%MSCI World 4.865 -0,1%Top 10 Crypto 8,2205 +0,4%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.161 -1,4%Euro 1,1432 +0,2%Öl 77,45 +1,9%Gold 4.071 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt und Ölpreise im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot -- SMAG-Aktie enttäuscht bei IPO -- SK hynix, Micron, Samsung, Rheinmetall, Fresenius, SpaceX im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie polarisiert: Analysten könnten kaum gespaltener sein Siemens Energy-Aktie polarisiert: Analysten könnten kaum gespaltener sein
Rheinmetall-Aktie legt zu: Auftrag aus Großbritannien erhalten Rheinmetall-Aktie legt zu: Auftrag aus Großbritannien erhalten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NORMA Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
18,40 EUR +0,72 EUR +4,07 %
STU
finanzen.net zero
NORMA Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 569,7 Mio. EUR

Div. Rendite 0,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H8BV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NOEJF

Deutsche Bank AG

NORMA Group SE Hold

10:21 Uhr
NORMA Group SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
18,40 EUR 0,72 EUR 4,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group vor Zahlen zum zweiten Quartal von 13 auf 17 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Während die Absatzmengen voraussichtlich weiterhin einen Gegenwind für den Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer darstellen dürften, sollten sich die Preise stabilisiert haben, schrieb Nikita Papaccio in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Unter dem Strich dürfte das Wachstum aus eigener Kraft leicht zugelegt haben. Das laufende Transformationsprogramm werde wohl weitere positive Auswirkungen auf die Kostenseite haben./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Hold

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,38 €		 Abst. Kursziel*:
-7,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,61%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

10:21 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
06.05.26 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
16.04.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu NORMA Group SE

EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt mittags
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
New York Times Norma Yaeger, Barrier-Breaking Stockbroker, Dies at 96
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Goodbye, Norma Jeane: How Marilyn Monroe changed Hollywood
Deutsche Welle Goodbye, Norma Jeane: How Marilyn Monroe changed Hollywood
Deutsche Welle Goodbye, Norma Jeane: How Marilyn Monroe changed Hollywood
RSS Feed
NORMA Group SE zu myNews hinzufügen