NORMA Group Aktie
Marktkap. 569,7 Mio. EURDiv. Rendite 0,96%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group vor Zahlen zum zweiten Quartal von 13 auf 17 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Während die Absatzmengen voraussichtlich weiterhin einen Gegenwind für den Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer darstellen dürften, sollten sich die Preise stabilisiert haben, schrieb Nikita Papaccio in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Unter dem Strich dürfte das Wachstum aus eigener Kraft leicht zugelegt haben. Das laufende Transformationsprogramm werde wohl weitere positive Auswirkungen auf die Kostenseite haben./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Hold
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,38 €
|Abst. Kursziel*:
-7,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,61%
|
Analyst Name:
Nikita Papaccio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
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|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|23.08.19
|NORMA Group Underperform
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|26.06.19
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|10:21
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
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|NORMA Group Hold
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|18.02.26
|NORMA Group Hold
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