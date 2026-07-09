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HUGO BOSS Aktie

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37,81 EUR -0,06 EUR -0,16 %
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RBC Capital Markets

HUGO BOSS Sector Perform

08:11 Uhr
HUGO BOSS Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
37,81 EUR -0,06 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen der Metzinger im kommenden Monat noch einmal an./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Sector Perform

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
37,87 €		 Abst. Kursziel*:
0,34%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
37,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,50%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

08:11 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
01.07.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-NVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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