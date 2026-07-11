International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 24,43 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,66%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group nach angepassten Schätzungen für den Passagierumsatz pro angebotenem Sitzplatzkilometer von 540 auf 645 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durch den immer wieder aufflammenden Konflikt im Nahen Osten verursachte Volatilität erschwere eine präzise Prognose des diesjährigen Gewinns, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte ist dennoch zuversichtlich, dass die Marge der Fluggesellschaft im Zielbereich bleiben wird./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Buy
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
6,45 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,63 £
|Abst. Kursziel*:
39,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,07 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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