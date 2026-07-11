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ISIN ES0177542018

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Symbol BABWF

Deutsche Bank AG

International Consolidated Airlines Buy

10:46 Uhr
International Consolidated Airlines Buy
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
5,43 EUR -0,09 EUR -1,59%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group nach angepassten Schätzungen für den Passagierumsatz pro angebotenem Sitzplatzkilometer von 540 auf 645 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durch den immer wieder aufflammenden Konflikt im Nahen Osten verursachte Volatilität erschwere eine präzise Prognose des diesjährigen Gewinns, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte ist dennoch zuversichtlich, dass die Marge der Fluggesellschaft im Zielbereich bleiben wird./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Buy

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,45 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,63 £		 Abst. Kursziel*:
39,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,07 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:46 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
07.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07.07.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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