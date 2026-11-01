UBS AG

BP Buy

13:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Pence belassen. Das Mitte Dezember anstehende Strategie-Update sei eine Chance für den Ölkonzern, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen und für eine bessere Stimmung mit Blick auf 2027 zu sorgen, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Seit Jahresbeginn hinke die Aktie der Konkurrenz hinterher. Bisher drehe sich der Anlagehintergrund um die Möglichkeit, Randgeschäfte zu verkaufen und die Schulden zu verringern. Doch eine Strategie müsse darüber hinausgehen und auch wichtige Investitionsgelegenheiten benennen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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