BP Aktie
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Marktkap. 100,99 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
AI Analyse
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Pence belassen. Das Mitte Dezember anstehende Strategie-Update sei eine Chance für den Ölkonzern, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen und für eine bessere Stimmung mit Blick auf 2027 zu sorgen, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Seit Jahresbeginn hinke die Aktie der Konkurrenz hinterher. Bisher drehe sich der Anlagehintergrund um die Möglichkeit, Randgeschäfte zu verkaufen und die Schulden zu verringern. Doch eine Strategie müsse darüber hinausgehen und auch wichtige Investitionsgelegenheiten benennen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
7,25 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,45 £
|Abst. Kursziel*:
33,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,45 £
|Abst. Kursziel aktuell:
33,03%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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