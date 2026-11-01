easyJet Aktie
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Marktkap. 6,18 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
AI Analyse
easyJet Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 715 Pence belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Billigfliegers seien etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Neutral
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
7,15 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,22 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,79 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|25.06.26
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|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
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|02.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
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|12:26
|easyJet Neutral
|UBS AG
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|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
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|19.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.