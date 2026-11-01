Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

08:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit dem vor allem auf Social Media gehypten PDRN. Dabei handelt es sich um Fragmente aus Lachs-DNA, die in der ästhetischen Medizin und vor allem in südkoreanischen Hautpflege-Produkten eingesetzt werden. Die Hautpflegekonzerne hätten auf den PDRN-Trend bemerkenswert schnell reagiert, schrieb der Experte. L?Oréal scheine dabei besonders gut aufgestellt zu sein. Unilever punkte hingegen bei der Skalierbarkeit mit Blick auf die alltägliche Körperpflege. Beiersdorf hingegen verfolge einen anderen Innovationsansatz und bevorzuge eigene Moleküle, deren Rechte es selbst besitze./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf