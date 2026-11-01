Beiersdorf Aktie
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Marktkap. 16,98 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
AI Analyse
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit dem vor allem auf Social Media gehypten PDRN. Dabei handelt es sich um Fragmente aus Lachs-DNA, die in der ästhetischen Medizin und vor allem in südkoreanischen Hautpflege-Produkten eingesetzt werden. Die Hautpflegekonzerne hätten auf den PDRN-Trend bemerkenswert schnell reagiert, schrieb der Experte. L?Oréal scheine dabei besonders gut aufgestellt zu sein. Unilever punkte hingegen bei der Skalierbarkeit mit Blick auf die alltägliche Körperpflege. Beiersdorf hingegen verfolge einen anderen Innovationsansatz und bevorzuge eigene Moleküle, deren Rechte es selbst besitze./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
78,72 €
|Abst. Kursziel*:
20,68%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
79,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,77%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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