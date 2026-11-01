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Zalando Kaufen

19:31 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe einen Wettbewerbsvorteil durch Milliarden von Kundeninteraktionsdaten, ein europaweites Logistiknetzwerk, hohe Technologieexpertise und enge Markenbeziehungen, schrieb Thomas Maul in einer Studie am Dienstag. Künstliche Intelligenz bremse Retouren und fülle den Warenkorb./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:43 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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