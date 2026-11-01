BBVA Aktie
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Marktkap. 122,62 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
AI Analyse
BBVA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 23,50 auf 26,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms schrieb in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie seine Bewertungen für Banken in Großbritannien, Irland sowie für die spanischen Banken mit globaler Ausrichtung bis zum Geschäftsjahr 2028 fort und diskontierte diese um ein Jahr zurück. Dies entspreche der Vorgehensweise im übrigen Sektor, erklärte er und passte zudem seine Schätzungen aus unterschiedlichen Gründen geringfügig an./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Sector Perform
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
26,25 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
21,90 €
|Abst. Kursziel*:
19,86%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
21,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,43%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
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|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets