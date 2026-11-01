Sanofi Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 101,61 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi von 80 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die angekündigte Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed biete für die Zeit nach dem Dupixent-Patentablauf die Klarheit, auf die der Markt gewartet habe, schrieb Trung Huynh am Mittwoch. Denn mit Insmed dürften die Franzosen bis zum Ende des Jahrzehnts überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zur EU-Konkurrenz. verzeichnen. Doch trotz des Kursanstiegs von mehr als 10 Prozent am Vortag notiere die Sanofi-Aktie immer noch mit einem Abschlag von 22 Prozent zum EU-Pharmasektor./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Outperform
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
93,51 €
|Abst. Kursziel*:
12,29%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
93,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,20%
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:16
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets