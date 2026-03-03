Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,86 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
AI Analyse
Beiersdorf Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Underperform" belassen. Während die Marke Nivea weiter zu kämpfen habe, liege die Entwicklung des Konsumgütergeschäfts insgesamt knapp über den Konsensschätzungen, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Auf Konzernebene habe Beiersdorf wegen der schwachen Klebstoffsparte Tesa aber enttäuscht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Underperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
79,48 €
|Abst. Kursziel*:
-15,70%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
79,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,83%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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