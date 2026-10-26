DAX 25.405 +0,0%ESt50 6.111 -0,1%MSCI World 4.900 +0,0%Top 10 Crypto 10,60 +1,9%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.501 -0,2%Euro 1,1142 -0,3%Öl 116,1 +0,2%Gold 3.996 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.017,40 EUR -14,00 EUR -1,36 %
STU
finanzen.net zero
Rheinmetall jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 48,25 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

09:36 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.017,40 EUR -14,00 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1800 auf 1650 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag stecke der Rüstungskonzern und Autozulieferer in einem Erwartungsdilemma, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Investoren erwarteten eine Senkung der Ziele für 2030 und würden ein zu ehrgeiziges Narrativ abstrafen. Gleichzeitig würde eine deutliche Senkung zu sinkenden Gewinnerwartungen führen, die immer noch durch einen guten kurz- bis mittelfristigen Auftragseingang gestützt werden müssten - dieser sei aber ungewiss. Rheinmetall müsse glaubwürdige Bausteine zur Untermauerung der Ziele für 2030 vorlegen, ohne bei Einzelaufträgen zu viel zu versprechen, und einen klareren Weg aufzeigen, wie der ehrgeizige Hochlauf erreicht werden solle. Laskawi senkte seine Schätzungen. Die weiter gültige Kaufempfehlung begründete er mit den guten Wachstumsaussichten und dem Bewertungsabschlag zur Branche./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.650,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.025,80 €		 Abst. Kursziel*:
60,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.017,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,18%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.578,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

09:36 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Rating im Fokus Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie
finanzen.net Rheinmetall-Aktie mit Chartsignal GD 50 nach oben gekreuzt
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Rot
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Handelsstart
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Dienstagvormittag
NewsTool SAP, Rheinmetall, Bayer, Öl, Benzin, Woche der Notenbanken - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Nachmittag zu
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.