Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,46 Mrd. EURDiv. Rendite 0,50%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
AI Analyse
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Salzgitter AG mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften trotz der saisonalen Trägheit eine stabile Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,20 €
|Abst. Kursziel*:
51,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,93%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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