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Symbol SZGPF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Salzgitter Buy

14:51 Uhr
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
47,32 EUR 2,60 EUR 5,81%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Salzgitter AG mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften trotz der saisonalen Trägheit eine stabile Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Buy

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,20 €		 Abst. Kursziel*:
51,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,93%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

14:51 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Salzgitter Buy UBS AG
23.09.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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