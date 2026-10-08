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Symbol SZGPF

AI Analyse

UBS AG

Salzgitter Buy

12:06 Uhr
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
49,98 EUR 6,14 EUR 14,01%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 56 auf 71 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Andrew Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor. Mit Portfolio-Veränderungen rechnet der Experte zwar eher nicht. Er ist aber der Ansicht, dass die Veräußerung eines Teils der Aurubis-Beteiligung oder von KHS erheblichen Wert freisetzen könnte./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Buy

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,16 €		 Abst. Kursziel*:
44,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
49,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,06%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

12:06 Salzgitter Buy UBS AG
23.09.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salzgitter Neutral UBS AG
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