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Hypoport Aktie

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81,55 EUR -2,45 EUR -2,92 %
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Marktkap. 538,52 Mio. EUR

KGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Hypoport SE Buy

13:56 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
81,55 EUR -2,45 EUR -2,92%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die solide Profitabilität sollte helfen, die Sorgen wegen der Erreichbarkeit der Jahresziele zu lindern. Er rechne indes weiter mit Resultaten am unteren Ende der Unternehmenszielspannen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
153,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,35 €		 Abst. Kursziel*:
81,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,61%
Analyst Name:
Mengxian Sun 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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