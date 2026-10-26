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Symbol AMD

AI Analyse

Bernstein Research

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

15:36 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
501,80 EUR 26,45 EUR 5,56%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor den am 3. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die PC-Sparte im vierten Quartal und im kommenden Jahr. Dies werde aber durch höhere Schätzungen für das Servergeschäft mehr als ausgeglichen. Seine Änderungen seien aber geringfügiger als bei Intel, schrieb er./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 650,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 548,11		 Abst. Kursziel*:
18,59%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 558,48		 Abst. Kursziel aktuell:
16,39%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 585,63

*zum Zeitpunkt der Analyse

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