TRATON Aktie
Marktkap. 16,33 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
AI Analyse
TRATON Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Trotz Gegenwinds herrsche Zuversicht für das vierte Quartal, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Marktausblick auf das nächste Jahr sei positiv. Er erwähnte abschließend die attraktive Bewertung der Aktien./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Kaufen
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
32,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
32,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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