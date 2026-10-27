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Beiersdorf Aktie

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80,38 EUR -0,02 EUR -0,02 %
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Marktkap. 17,27 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
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AI Analyse

UBS AG

Beiersdorf Neutral

11:51 Uhr
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
80,38 EUR -0,02 EUR -0,02%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas wartet auf "mehr Glanz" beim Konsumgüterkonzern, wie er in einem Resümee zum Quartalsbericht der Hamburger schrieb. Die Marke Nivea sende jedenfalls kaum Signale für einen erfolgreichen Turnaround./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,12 €		 Abst. Kursziel*:
2,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
80,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,02%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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