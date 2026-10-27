Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,27 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
AI Analyse
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas wartet auf "mehr Glanz" beim Konsumgüterkonzern, wie er in einem Resümee zum Quartalsbericht der Hamburger schrieb. Die Marke Nivea sende jedenfalls kaum Signale für einen erfolgreichen Turnaround./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
80,12 €
|Abst. Kursziel*:
2,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
80,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,02%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08:21
|Beiersdorf Hold
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|08:16
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
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|27.10.26
|Beiersdorf Hold
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|Beiersdorf Sell
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|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG