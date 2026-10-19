GSK Aktie
Marktkap. 92,11 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
AI Analyse
GSK Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK nach Zahlen zum dritten Quartal und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Die Resultate hätten von Anlegern ein gemischtes Feedback bekommen, schrieb Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Erwartungen um ein Prozent übertroffen, doch der grundlegende Geschäftstrend und der Zeitplan für Studiendaten zu HIV-Medikamenten sei hinterfragt worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Sector Perform
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
19,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
18,32 £
|Abst. Kursziel*:
7,84%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,13 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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