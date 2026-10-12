RBC Capital Markets

GSK Sector Perform

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Seine Prognosen für das dritte Jahresviertel entsprächen durchweg den Konsensschätzungen, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Strategieplan des Pharmakonzerns nehme Konturen an./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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