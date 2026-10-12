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AI Analyse

RBC Capital Markets

GSK Sector Perform

14:06 Uhr
GSK Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Seine Prognosen für das dritte Jahresviertel entsprächen durchweg den Konsensschätzungen, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Strategieplan des Pharmakonzerns nehme Konturen an./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Sector Perform

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
19,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
21,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:06 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
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01.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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