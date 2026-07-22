Deutsche Bank AG

TRATON Buy

11:01 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton nach detaillierten Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Kursreaktion führe er auf den unerwartet starken Auftragseingang und die nach oben verengte Ausblicksspanne zurück, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der EU-Lkw-Markt zeige trotz höherer Kraftstoffpreise weiterhin eine hohe Widerstandsfähigkeit./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP