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Symbol TRATF

Deutsche Bank AG

TRATON Buy

11:01 Uhr
TRATON Buy
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton nach detaillierten Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Kursreaktion führe er auf den unerwartet starken Auftragseingang und die nach oben verengte Ausblicksspanne zurück, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der EU-Lkw-Markt zeige trotz höherer Kraftstoffpreise weiterhin eine hohe Widerstandsfähigkeit./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,36 €		 Abst. Kursziel*:
6,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,02%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

11:01 TRATON Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
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