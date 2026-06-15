TRATON Aktie
Marktkap. 16,98 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,48 €
|Abst. Kursziel*:
10,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,83%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|08:41
|TRATON Buy
|UBS AG
|02.06.26
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
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|13.05.26
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|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research