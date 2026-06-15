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UBS AG

TRATON Buy

08:41 Uhr
TRATON Buy
Aktie in diesem Artikel
TRATON
34,60 EUR 0,26 EUR 0,76%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,48 €		 Abst. Kursziel*:
10,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,83%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

08:41 TRATON Buy UBS AG
02.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 TRATON Buy UBS AG
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