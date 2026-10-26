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HSBC Sector Perform

08:51 Uhr
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 1375 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Benjamin Toms am Dienstag. Wie erwartet, hätten sich dabei geringere Wertminderungen positiv ausgewirkt, während die Nettozinserträge hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Im Fokus der Telefonkonferenz dürften die grundlegenden Ertragsentwicklungen im Quartal sowie deren Auswirkungen auf das neue Geschäftsjahr 2027 stehen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Sector Perform

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
13,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
13,65 £		 Abst. Kursziel*:
0,70%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,92 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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