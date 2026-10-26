HSBC Aktie
Marktkap. 279,32 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
AI Analyse
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 1375 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Benjamin Toms am Dienstag. Wie erwartet, hätten sich dabei geringere Wertminderungen positiv ausgewirkt, während die Nettozinserträge hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Im Fokus der Telefonkonferenz dürften die grundlegenden Ertragsentwicklungen im Quartal sowie deren Auswirkungen auf das neue Geschäftsjahr 2027 stehen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Sector Perform
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
13,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
13,65 £
|Abst. Kursziel*:
0,70%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,92 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08:51
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|26.10.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.21
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|08:51
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.