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Symbol RLXXF

UBS AG

RELX Buy

11:36 Uhr
RELX Buy
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 3600 auf 3780 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter bewege sich weiterhin in die richtige Richtung, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Die KI zeige zunehmend positive Effekte./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Buy

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,80 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,98 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

11:36 RELX Buy UBS AG
23.10.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RELX Overweight Barclays Capital
16.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 RELX Outperform Bernstein Research
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