DAX 25.494 +0,3%ESt50 6.133 +0,3%MSCI World 4.912 +0,2%Top 10 Crypto 10,67 +3,2%Nas 26.319 +0,6%Bitcoin 71.883 +0,3%Euro 1,1148 -0,3%Öl 115,1 -0,6%Gold 4.043 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
57,10 EUR +0,42 EUR +0,74 %
STU
finanzen.net zero
RWE jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 44,23 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

RWE Buy

14:51 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
57,10 EUR 0,42 EUR 0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Energieversorger könnte schon vor den offiziellen, für den 11. November angekündigten Quartalszahlen Eckdaten vorlegen, schrieb Olly Jeffery in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Entscheidend sei, wie gut sich der Energiehandel entwickelt habe./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,84%
Analyst Name:
Olly Jeffery 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

14:51 RWE Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Analyse im Fokus Deutsche Bank AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy
finanzen.net RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag südwärts
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX notiert zum Start im Plus
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach
finanzen.net DAX aktuell: DAX zeigt sich schwächer
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.