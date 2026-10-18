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AI Analyse

Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

08:31 Uhr
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.077,20 EUR -12,00 EUR -1,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1200 Euro auf "Outperform" belassen. Mit dem "Association of the US Army"-Treffen in der vergangenen Woche habe das größte Armeeereignis des Jahres mit über 700 Unternehmen stattgefunden, schrieb Douglas Harned am Montag. Das Führungspersonal von US-Armee und Pentagon habe die neue Herangehensweise unterstrichen, wie mehr Zugang für neue Wettbewerber, offene Architekturen, das "Recht auf Reparatur" und die Vermeidung von sehr teuren "exquisiten" Lösungen. Zudem sei der hohe Bedarf an Munition und Raketen betont worden./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.090,40 €		 Abst. Kursziel*:
10,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.077,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,40%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.627,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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