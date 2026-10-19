Rheinmetall Aktie
Marktkap. 50,86 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
AI Analyse
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem diesjährigen Kapitalmarkttag am 26. und 27. November sollte sich der Rüstungskonzern und Autozulieferer anders als in der Vergangenheit keine immer höheren, sondern konservative Ziele setzen, um erneute Enttäuschungen zu vermeiden, schrieb Sven Weier am Montag. Er hofft allerdings für das Bewertungspotenzial, dass das Management mit Blick auf die künftige Rolle des Unternehmens im Rüstungsgeschäft in die Offensive geht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.056,80 €
|Abst. Kursziel*:
28,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.057,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,67%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.597,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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