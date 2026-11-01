DZ BANK

Aurubis Halten

17:31 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis von 173 auf 118 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Schwache Geschäftsprognosen und ein erneuter Rückschlag beim neuen US-Werk in Richmond belasteten den Kupferproduzenten, schrieb Dirk Schlamp in einer Studie am Mittwoch. Die neue Prognose für das operative Ergebnis (Ebt) 2026/27 liege mit dem Mittelwert rund 15 Prozent unter

dem bisherigen Analystenkonsens./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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