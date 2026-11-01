Aurubis Aktie
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Marktkap. 5,54 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
AI Analyse
Aurubis Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis von 173 auf 118 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Schwache Geschäftsprognosen und ein erneuter Rückschlag beim neuen US-Werk in Richmond belasteten den Kupferproduzenten, schrieb Dirk Schlamp in einer Studie am Mittwoch. Die neue Prognose für das operative Ergebnis (Ebt) 2026/27 liege mit dem Mittelwert rund 15 Prozent unter
dem bisherigen Analystenkonsens./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Halten
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
107,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
107,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
180,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
|17:31
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Aurubis Hold
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|Deutsche Bank AG
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|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
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|21.10.26
|Aurubis Hold
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|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG