STRATEC Aktie
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Marktkap. 359,81 Mio. EURDiv. Rendite 2,67%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stratec von 18 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Verkauf von Diatron stärke die Ertragskraft des Ausrüsters von Diagnostik- und Biotech-Unternehmen deutlich, schrieb Sven Kürten in einer Studie am Mittwoch. Nach einer deutlich positiven Kursreaktion seien die Vorteile
des Diatron-Verkaufs jedoch bereits eingepreist./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Halten
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
27,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
28,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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