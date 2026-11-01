BASF Aktie
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Marktkap. 43,08 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
AI Analyse
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach dem Kapitalmarkttag 2026 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die dort getroffenen Aussagen des Unternehmens bestärkten ihn in seiner Ansicht, dass BASF längerfristig ein "relativer Sieger" unter den europäischen Chemiewerten sein werde, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Outperform
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
49,00 €
|Abst. Kursziel*:
20,41%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
49,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,99%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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