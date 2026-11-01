CTS Eventim Aktie
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Marktkap. 6,01 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim nach einem Kapitalmarkttag von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Eventveranstalter und Ticketvermarkter habe mit starken Zielen aufgewartet, schrieb Karsten Oblinger in einer Studie am Mittwoch. Die wesentliche Nachricht des Kapitalmarkttages sei die "2030 Ambition" gewesen mit Aussagen über mehr als 4,5 Milliarden Euro Umsatz und einem operativen Ergebnis (Ebitda) über einer Milliarde Euro. Beide Zielziffern lägen deutlich über dem Konsens./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
62,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
63,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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