Analyse im Blick

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der BASF-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach eingestellten Übernahmebemühungen um Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Trotz der Absage sei er nicht überzeugt davon, dass die Verhandlungen beendet seien, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Evonik-Kurseinbruchs nach der Absage und der Möglichkeit eines höheren Angebots könnten die Evonik-Aktionäre ihren Vorstand erneut an den Verhandlungstisch schicken.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BASF-Aktie wies um 17:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 50,81 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 16,12 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.569.362 BASF-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 19,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:11 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.