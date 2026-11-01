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Jefferies & Company Inc.

BASF Underperform

08:01 Uhr
BASF Underperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
54,41 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF bei unverändertem Kursziel von 44 Euro von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Analystin Priyanka Patel sieht immer mehr Gewinnrisiken für die Ludwigshafener, wie sie am Dienstag schrieb. Sie verweist auf weiter sinkende Margen und anhaltende Überkapazitäten ins neue Jahr hinein. Zudem belasteten höhere Gaspreise und fehlende Nachfragebelebung. Das operative Ergebnis 2027 sieht Patel 5 Prozent unter dem Konsens. Eine mögliche Übernahme von Evonik hätte zwar strategische Reize, wäre insgesamt allerdings nicht attraktiv genug./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Underperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
53,71 €		 Abst. Kursziel*:
-18,08%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
54,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,13%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:01 BASF Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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29.10.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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