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AI Analyse

Bernstein Research

BASF Outperform

09:41 Uhr
BASF Outperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Überraschend gute Geschäftszahlen und höhere Unternehmensziele müssten in der Berichtssaison zum dritten Quartal nicht wahrscheinlicherweise zu positiven Kursentwicklungen führen, schrieb James Hooper in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Latte für Hersteller von Zusatzstoffen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie liege nach den jüngsten Givaudan-Zahlen hoch. Für den Lacke-Konzern Akzonobel erschienen die Gewinnerwartungen des Marktes für 2026 indes noch zu niedrig, eine leichte Anhebung der Ziele könnte also ausreichen. In mehreren Fällen spielten jedoch andere Faktoren eine ebenso große Rolle wie die Quartalszahlen selbst, etwa M&A-Vorhaben bei Linde (möglicher Lincare-Verkauf) und BASF (mögliche Evonik-Übernahme) oder der Agrarzyklus bei BASF. Analyst Hooper sieht in diesem Umfeld Spielraum für taktische Long-Positionen bei Air Products und Akzonobel sowie für taktische Short-Positionen bei Solvay und Clariant./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
52,31 €		 Abst. Kursziel*:
16,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
52,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,59%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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