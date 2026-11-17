BASF Aktie
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Marktkap. 46,34 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
AI Analyse
BASF Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underperform" belassen. Der Kapitalmarkttag am 24. November dürfte sich auf den Agrarbereich konzentrieren, schrieb Priyanka Patel in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie erinnerte daran, dass die Ludwigshafener für diesen Bereich mit einem operativen Ergebnisziel von 2,35 bis 2,6 Milliarden Euro für 2028 klar über dem Konsens und ihrer Prognose von 2,1 Milliarden Euro liegen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Underperform
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
52,65 €
|Abst. Kursziel*:
-16,43%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
52,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,50%
|
Analyst Name:
Priyanka Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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