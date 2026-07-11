DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 63,01 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Der Iran-Krieg hinterlasse weiterhin seine Spuren im weltweiten Güterhandel, schrieb Sebastian Vogel am Sonntag. Während die Seefracht nur langsam zulege, sei der positive Trend bei der Luftfracht intakt. Bei DHL ist Vogel mittelfristig skeptisch für das Expressgeschäft. Außerdem werde die Aktie über ihrem historischen Schnitt gehandelt./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
56,54 €
|Abst. Kursziel*:
-18,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
56,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,70%
|
Analyst Name:
Sebastian Vogel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research