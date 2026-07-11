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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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56,58 EUR +0,40 EUR +0,71 %
STU
finanzen.net zero
DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 63,01 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
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WKN 555200

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ISIN DE0005552004

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Symbol DPSTF

UBS AG

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

13:46 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
56,58 EUR 0,40 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Der Iran-Krieg hinterlasse weiterhin seine Spuren im weltweiten Güterhandel, schrieb Sebastian Vogel am Sonntag. Während die Seefracht nur langsam zulege, sei der positive Trend bei der Luftfracht intakt. Bei DHL ist Vogel mittelfristig skeptisch für das Expressgeschäft. Außerdem werde die Aktie über ihrem historischen Schnitt gehandelt./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
56,54 €		 Abst. Kursziel*:
-18,64%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
56,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,70%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,44 €

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