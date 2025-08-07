DAX24.073 ±-0,0%ESt505.339 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1623 +0,1%Öl66,88 +0,3%Gold3.356 +0,3%
Prognose bleibt

NORMA Group-Aktie legt zweistellig zu: NORMA Group verdient mehr als erwartet

12.08.25 09:33 Uhr
NORMA Group-Aktie mit Kurssprung: NORMA Group hat in Q2 besser abgeschnitten als gedacht | finanzen.net

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist NORMA Group hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als gedacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
17,84 EUR 1,38 EUR 8,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten ging um gut zehn Prozent auf 23,4 Millionen Euro zurück, wie das SDAX-Unternehmen NORMA Group am Dienstag im hessischen Maintal mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz lag mit 290,4 Millionen Euro gut fünf Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum. Vor allem der schwache Dollar belastete, aber auch die Nachfrage fiel gedämpft aus. Unter anderem erholten sich die Geschäfte mit der europäischen Autoindustrie weiterhin nicht. Die bereinigte operative Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. Unter dem Strich sank der Nettogewinn von 6,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 5,2 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte das Management.

Die NORMA Group-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 12,74 Prozent auf 17,88 Euro.

