ROUNDUP/Russische Schattenflotte?: Frankreichs Marine stoppt Tanker

22.01.26 18:24 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Marine hat einen aus Russland kommenden Öltanker angehalten und überprüft. Das Schiff werde verdächtigt, unter falscher Flagge zu fahren, und sei mit internationalen Sanktionen belegt, teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X mit. Die Justiz habe Untersuchungen eingeleitet. Der Tanker sei umgeleitet worden.

Der Einsatz erfolgte Macron zufolge im Mittelmeer und in Absprache mit mehreren Verbündeten. "Die Aktivitäten der Schattenflotte tragen zur Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine bei." Bereits im Oktober hatte Frankreich ein Schiff aufgebracht, das verdächtigt wurde, zur russischen Schattenflotte zu gehören.

Selenskyj dankt Macron

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte seinem französischen Kollegen. "Genau diese Entschlossenheit ist erforderlich, um sicherzustellen, dass russisches Öl nicht länger Russlands Krieg finanziert", schrieb er auf X. Er forderte einen Stopp russischer Tanker nahe der europäischen Küsten und Sanktionen gegen die "Schattenflotte". Die Schiffe müssten aufgebracht und das Öl verkauft werden. Kurz zuvor hatte er diese Thesen auch bei einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) vorgetragen. Europa müsse sich das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump bei venezolanischem Öl als Vorbild nehmen./rbo/DP/mis