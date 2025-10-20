NORMA Group Aktie
Marktkap. 462 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Norma-Aktie habe nach dem Verkauf der Wassermanagement-Sparte in die USA zuletzt kräftig verloren, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er nennt dafür drei Gründe: Den unter den Erwartungen liegenden Verkaufserlös, die nun insgesamt niedrigere Konzernprognose und Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Margenziele. Die hohe Profitabilität der Wassermanagement-Sparte sei zwar kein Geheimnis gewesen, die Konzernmarge für 2025 auf nun vergleichbarer Basis sei allerdings überraschend gering./ag/gl
Zusammenfassung: NORMA Group Hold
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,70 €
|Abst. Kursziel*:
-18,37%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,36%
|
Analyst Name:
Nikita Papaccio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
