Marktkap. 462 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
Deutsche Bank AG

NORMA Group SE Hold

10:21 Uhr
NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Norma-Aktie habe nach dem Verkauf der Wassermanagement-Sparte in die USA zuletzt kräftig verloren, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er nennt dafür drei Gründe: Den unter den Erwartungen liegenden Verkaufserlös, die nun insgesamt niedrigere Konzernprognose und Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Margenziele. Die hohe Profitabilität der Wassermanagement-Sparte sei zwar kein Geheimnis gewesen, die Konzernmarge für 2025 auf nun vergleichbarer Basis sei allerdings überraschend gering./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Analysen zu NORMA Group SE

10:21 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 NORMA Group Buy Warburg Research
20.10.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
23.09.25 NORMA Group Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

