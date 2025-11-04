NORMA Group Aktie
Marktkap. 443,52 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 22 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Autozulieferer stecke in tiefgreifendem Wandel, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen an schwache Quartalszahlen und den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Add
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
13,44 €
|Abst. Kursziel*:
11,61%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
13,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,94%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NORMA Group SE
|14:26
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|11:26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|14:26
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|11:26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|14:26
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|07.07.20
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|29.04.20
|NORMA Group Reduce
|HSBC
|15.10.19
|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|23.08.19
|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|26.06.19
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|11:26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG