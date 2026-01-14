DAX25.315 -0,2%Est506.027 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -1,1%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.386 +0,1%Euro1,1613 ±0,0%Öl63,81 -0,1%Gold4.607 -0,2%
Expertenmeinung

NORMA-Aktie unter Druck: Metzler-Analyse schürt Zweifel an Anlagestory

16.01.26 09:50 Uhr
NORMA-Aktie sackt ab: Negatives Metzler-Votum belastet den Kurs | finanzen.net

Die zuletzt starken Aktien von NORMA sind am Freitagmorgen abgesackt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
15,34 EUR 0,08 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So büßte die NORMA-Aktie zuletzt 6,32 Prozent auf 14,82 Euro ein. Damit gaben sie fast das komplette Plus im noch jungen Jahr wieder ab.

Analyst Pal Skirta vom Bankhaus Metzler sieht die Anlagestory des Verbindungstechnik-Spezialisten auf dem Prüfstand. Das Management müsse zunächst vor allem nachhaltige Fortschritte durch Zukäufe und im schwierigen Geschäft in der EMEA-Region Europa, Naher Osten und Afrika unter Beweis stellen, so der Experte.

Skirta kappte sein Kursziel mit 15 Euro etwa auf das aktuelle Xetra-Niveau und strich folglich seine Kaufempfehlung.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Nachrichten zu NORMA Group SE

Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
05.11.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
05.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
05.11.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
