NORMA Group Aktie

14,50 EUR +0,04 EUR +0,28 %
STU
Marktkap. 479,21 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol NOEJF

Warburg Research

NORMA Group SE Buy

10:51 Uhr
NORMA Group SE Buy
NORMA Group SE
14,50 EUR 0,04 EUR 0,28%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich Industrielle Anwendungen sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Marc-Rene Tonn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Insgesamt erwartet er aber durchwachsene Ergebnisse./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group Buy

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,48 €		 Abst. Kursziel*:
65,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,52%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

10:51 NORMA Group Buy Warburg Research
20.10.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
23.09.25 NORMA Group Kaufen DZ BANK
23.09.25 NORMA Group Buy Warburg Research
