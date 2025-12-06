November 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Die Bewertungen der Analysten für die Siemens-Aktie im Überblick.
Die Siemens-Aktie wurde im November 2025 von 21 Experten analysiert.
13 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Siemens ein Kursziel von 265,05 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 36,75 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 228,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|246,00 EUR
|7,75
|24.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|277,00 EUR
|21,33
|24.11.2025
|Deutsche Bank AG
|230,00 EUR
|0,74
|18.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 EUR
|31,41
|17.11.2025
|Barclays Capital
|190,00 EUR
|-16,78
|14.11.2025
|UBS AG
|255,00 EUR
|11,70
|14.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 EUR
|31,41
|14.11.2025
|RBC Capital Markets
|245,00 EUR
|7,31
|13.11.2025
|UBS AG
|255,00 EUR
|11,70
|13.11.2025
|Deutsche Bank AG
|230,00 EUR
|0,74
|13.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|291,00 EUR
|27,46
|13.11.2025
|RBC Capital Markets
|245,00 EUR
|7,31
|13.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 EUR
|31,41
|13.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|291,00 EUR
|27,46
|13.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 EUR
|31,41
|13.11.2025
|RBC Capital Markets
|245,00 EUR
|7,31
|12.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 EUR
|31,41
|12.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|291,00 EUR
|27,46
|09.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 EUR
|31,41
|07.11.2025
|Deutsche Bank AG
|230,00 EUR
|0,74
|06.11.2025
|RBC Capital Markets
|245,00 EUR
|7,31
|04.11.2025
Redaktion finanzen.net
