November 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

06.12.25 09:32 Uhr
Siemens-Aktie im November 2025: Das sind die Meinungen der Experten | finanzen.net

Die Bewertungen der Analysten für die Siemens-Aktie im Überblick.

Die Siemens-Aktie wurde im November 2025 von 21 Experten analysiert.

13 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Siemens ein Kursziel von 265,05 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 36,75 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 228,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.246,00 EUR7,7524.11.2025
Jefferies & Company Inc.277,00 EUR21,3324.11.2025
Deutsche Bank AG230,00 EUR0,7418.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4117.11.2025
Barclays Capital190,00 EUR-16,7814.11.2025
UBS AG255,00 EUR11,7014.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4114.11.2025
RBC Capital Markets245,00 EUR7,3113.11.2025
UBS AG255,00 EUR11,7013.11.2025
Deutsche Bank AG230,00 EUR0,7413.11.2025
Jefferies & Company Inc.291,00 EUR27,4613.11.2025
RBC Capital Markets245,00 EUR7,3113.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4113.11.2025
Jefferies & Company Inc.291,00 EUR27,4613.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4113.11.2025
RBC Capital Markets245,00 EUR7,3112.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4112.11.2025
Jefferies & Company Inc.291,00 EUR27,4609.11.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR31,4107.11.2025
Deutsche Bank AG230,00 EUR0,7406.11.2025
RBC Capital Markets245,00 EUR7,3104.11.2025

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

