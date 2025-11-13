Siemens Aktie
Marktkap. 196,53 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller lobte am Donnerstagabend in seinem Resümee die starken Signale vom Kapitalmarkttag. Der "pragmatische Ausblick" sei überhart abgestraft worden./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
229,60 €
|Abst. Kursziel*:
30,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
226,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,30%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
