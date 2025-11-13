JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller lobte am Donnerstagabend in seinem Resümee die starken Signale vom Kapitalmarkttag. Der "pragmatische Ausblick" sei überhart abgestraft worden./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:15 / GMT

