Einstieg oder Finger weg?

Die Siemens-Aktie rutschte in der vergangenen Woche nach der Bilanzvorlage kräftig ab. Experten sind sich uneinig, ob nun eine attraktive Chance zum Einstieg besteht, oder das Papier weiterhin überbewertet ist.

• Siemens-Aktie mit Kursrutsch nach Zahlen

• Bislang keine nachhaltige Erholung in Sicht

• Analysten bei Bewertung der Siemens-Aktie uneins



Nach der Vorlage von Quartalszahlen büßte die Siemens-Aktie am vergangenen Donnerstag mehr als neun Prozent an Wert ein. Zwar kam es am Freitag wieder zu kleinen Kursgewinnen, doch in der neuen Handelswoche zeigt sich das Papier erneut schwächer: So verliert die Siemens-Aktie am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,91 Prozent auf 228,25 Euro.

Experten sind sich uneinig, ob der Höhenflug der Aktie nun ein Ende gefunden hat oder der Titel langfristig attraktiv bleibt.

Analysten loben gute Position von Siemens - und sehen Aktie dennoch unterschiedlich

Analyst Phil Buller von JPMorgan glaubt weiterhin, dass die Siemens-Aktie noch ein kräftiges Aufwärtspotenzial besitzt. Er monierte in einer Analyse vom Freitag, dass der "pragmatische Ausblick" von Anlegern überhart abgestraft worden sei. Er betonte dabei, dass am Kapitalmarkttag starke Signale gesendet worden seien und beließ sein Kursziel bei 300 Euro und seine Einstufung bei "Overweight". Am Montag bekräftigte er diese Einschätzung nach einer Telefonrunde mit dem Management noch einmal und wies darauf hin, dass der Ausblick als konservativ zu qualifizieren sei. Nach seiner Ansicht biete sich daher aktuell für Anleger eine "attraktive Einstiegschance".

Ein Kauf bleibt die Siemens-Aktie auch weiterhin für Analyst Andre Kukhnin von der Schweizer Großbank UBS. Auch er bewertete den Kursrutsch der vergangenen Woche als "etwas übertrieben". Zwar seien der avisierte Währungsgegenwind und das Margensignal für Digital Industries tatsächlich enttäuschend und der Ausblick eher konservativ, allerdings betreffe ersteres vornehmlich Healthineers, schrieb Kukhnin am Freitag. Mit einem Kursziel von 255 Euro sieht er weiterhin Aufwärtspotenzial für die Siemens-Aktie.

Anderer Ansicht ist jedoch Experte Vladimir Sergievskiy von der britischen Investmentbank Barclays. Zwar lobte er in einer Analyse vom Freitag das gute Abschneiden von Siemens im vierten Geschäftsquartal und betonte, dass der Konzern vor der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stark dastehe, jedoch sei die Bewertung der Siemens-Aktie auf dem aktuellen Niveau dennoch zu ambitioniert. Er setzte sein Kursziel mit 190 Euro daher klar unter dem aktuellen Kurs an und bekräftigte seine "Underweight"-Einstufung.

Redaktion finanzen.net