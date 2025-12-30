DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.040 +0,6%Euro1,1745 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Langfristiges Investment

Solana: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verdient hätten

01.01.26 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Solana Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
125,0887 USD 0,5961 USD 0,48%
Charts|News

Gestern vor 3 Jahren notierte Solana bei 9,955 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in SOL vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 100,45 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 31.12.2025 gerechnet (124,49 USD), wäre die Investition nun 12.505,38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.150,54 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SOL am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Bei 262,13 USD erreichte die Kryptowährung am 18.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

