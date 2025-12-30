DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.194 +0,8%Euro1,1740 -0,1%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt
PIMCO-Ausblick 2026: So schätzen Experten die Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold ein PIMCO-Ausblick 2026: So schätzen Experten die Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gold, Öl & Co. aktuell

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

01.01.26 20:43 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.989,15 USD 6,74 USD 0,23%
News
Baumwolle
0,64 USD USD -0,08%
News
Bleipreis
1.961,15 USD -18,20 USD -0,92%
News
Dieselpreis Benzin
1,62 EUR 0,02 EUR 1,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
87,20 EUR -1,55 EUR -1,75%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,69 USD -0,29 USD -7,20%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.315,09 USD USD
News
Haferpreis
3,03 USD -0,02 USD -0,74%
News
Heizölpreis
56,00 USD USD
News
Holzpreis
538,50 USD -1,50 USD -0,28%
News
Kaffeepreis
3,49 USD -0,01 USD -0,41%
News
Kakaopreis
4.359,00 GBP -17,00 GBP -0,39%
News
Kohlepreis
96,90 USD 0,35 USD 0,36%
News
Kupferpreis
12.502,85 USD -8,00 USD -0,06%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD 0,01 USD 0,36%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD USD -0,41%
News
Maispreis
4,40 USD USD -0,06%
News
Mastrindpreis
3,50 USD 0,01 USD 0,20%
News
Milchpreis
15,22 USD -0,66 USD -4,16%
News
Naphthapreis (European)
504,93 USD 0,16 USD 0,03%
News
Nickelpreis
16.485,59 USD 16,59 USD 0,10%
News
Ölpreis (Brent)
60,91 USD -0,97 USD -1,57%
News
Ölpreis (WTI)
57,42 USD -0,53 USD -0,91%
News
Orangensaftpreis
2,10 USD 0,09 USD 4,35%
News
Palladiumpreis
1.613,00 USD USD
News
Palmölpreis
3.998,00 MYR -10,00 MYR -0,25%
News
Platinpreis
2.054,50 USD USD
News
Rapspreis
453,25 EUR 0,75 EUR 0,17%
News
Reispreis
9,60 USD 0,12 USD 1,21%
News
Silberpreis
71,30 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
294,50 USD -2,20 USD -0,74%
News
Sojabohnenölpreis
0,48 USD -0,01 USD -1,76%
News
Sojabohnenpreis
10,31 USD -0,16 USD -1,51%
News
Super Benzin
1,67 EUR 0,01 EUR 0,66%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,75 EUR EUR
News
Zinkpreis
3.063,40 USD -35,25 USD -1,14%
News
Zinnpreis
41.601,00 USD -1.099,00 USD -2,57%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,15%
News

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.315,09 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.315,09 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis