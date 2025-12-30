So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagmittag am Rohstoffmarkt
01.01.26 13:17 Uhr
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
Rohstoffe
2.989,15 USD 6,74 USD 0,23%
0,64 USD USD -0,08%
1.961,15 USD -18,20 USD -0,92%
1,62 EUR 0,02 EUR 1,06%
87,20 EUR -1,55 EUR -1,75%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
3,69 USD -0,29 USD -7,20%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.315,09 USD USD
3,03 USD -0,02 USD -0,74%
56,00 USD USD
538,50 USD -1,50 USD -0,28%
3,49 USD -0,01 USD -0,41%
4.359,00 GBP -17,00 GBP -0,39%
96,90 USD 0,35 USD 0,36%
12.502,85 USD -8,00 USD -0,06%
2,32 USD 0,01 USD 0,36%
0,85 USD USD -0,41%
4,40 USD USD -0,06%
3,50 USD 0,01 USD 0,20%
15,22 USD -0,66 USD -4,16%
504,93 USD 0,16 USD 0,03%
16.485,59 USD 16,59 USD 0,10%
60,91 USD -0,97 USD -1,57%
57,42 USD -0,53 USD -0,91%
2,10 USD 0,09 USD 4,35%
1.613,00 USD USD
3.998,00 MYR -10,00 MYR -0,25%
2.054,50 USD USD
453,25 EUR 0,75 EUR 0,17%
9,60 USD 0,12 USD 1,21%
71,30 USD USD
294,50 USD -2,20 USD -0,74%
0,48 USD -0,01 USD -1,76%
10,31 USD -0,16 USD -1,51%
1,67 EUR 0,01 EUR 0,66%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
189,75 EUR EUR
3.063,40 USD -35,25 USD -1,14%
41.601,00 USD -1.099,00 USD -2,57%
0,15 USD USD 1,15%
Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 13:13 Uhr tendierte der Preis bei 4.315,09 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
