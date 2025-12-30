DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.868 +0,4%Euro1,1745 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem CEO: Greg Abels erster Tag als Warren Buffetts Nachfolger Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem CEO: Greg Abels erster Tag als Warren Buffetts Nachfolger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus Rohstoffpreise

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagmittag am Rohstoffmarkt

01.01.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagmittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.989,15 USD 6,74 USD 0,23%
News
Baumwolle
0,64 USD USD -0,08%
News
Bleipreis
1.961,15 USD -18,20 USD -0,92%
News
Dieselpreis Benzin
1,62 EUR 0,02 EUR 1,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
87,20 EUR -1,55 EUR -1,75%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,69 USD -0,29 USD -7,20%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.315,09 USD USD
News
Haferpreis
3,03 USD -0,02 USD -0,74%
News
Heizölpreis
56,00 USD USD
News
Holzpreis
538,50 USD -1,50 USD -0,28%
News
Kaffeepreis
3,49 USD -0,01 USD -0,41%
News
Kakaopreis
4.359,00 GBP -17,00 GBP -0,39%
News
Kohlepreis
96,90 USD 0,35 USD 0,36%
News
Kupferpreis
12.502,85 USD -8,00 USD -0,06%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD 0,01 USD 0,36%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD USD -0,41%
News
Maispreis
4,40 USD USD -0,06%
News
Mastrindpreis
3,50 USD 0,01 USD 0,20%
News
Milchpreis
15,22 USD -0,66 USD -4,16%
News
Naphthapreis (European)
504,93 USD 0,16 USD 0,03%
News
Nickelpreis
16.485,59 USD 16,59 USD 0,10%
News
Ölpreis (Brent)
60,91 USD -0,97 USD -1,57%
News
Ölpreis (WTI)
57,42 USD -0,53 USD -0,91%
News
Orangensaftpreis
2,10 USD 0,09 USD 4,35%
News
Palladiumpreis
1.613,00 USD USD
News
Palmölpreis
3.998,00 MYR -10,00 MYR -0,25%
News
Platinpreis
2.054,50 USD USD
News
Rapspreis
453,25 EUR 0,75 EUR 0,17%
News
Reispreis
9,60 USD 0,12 USD 1,21%
News
Silberpreis
71,30 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
294,50 USD -2,20 USD -0,74%
News
Sojabohnenölpreis
0,48 USD -0,01 USD -1,76%
News
Sojabohnenpreis
10,31 USD -0,16 USD -1,51%
News
Super Benzin
1,67 EUR 0,01 EUR 0,66%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,75 EUR EUR
News
Zinkpreis
3.063,40 USD -35,25 USD -1,14%
News
Zinnpreis
41.601,00 USD -1.099,00 USD -2,57%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,15%
News

Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 13:13 Uhr tendierte der Preis bei 4.315,09 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis