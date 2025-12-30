DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.040 +0,6%Euro1,1745 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Solana: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verdient hätten Solana: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verdient hätten
USD Coin: So viel hätte eine Anlage von vor 5 Jahren eingefahren USD Coin: So viel hätte eine Anlage von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hochrechnung

USD Coin: So viel hätte eine Anlage von vor 5 Jahren eingefahren

01.01.26 19:43 Uhr
USD Coin: So viel hätte eine Anlage von vor 5 Jahren eingefahren | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in USD Coin Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
0,9996 USD 0,0000 USD 0,00%
Charts|News

Vor 5 Jahren war ein USD Coin 1,000 USD wert. Bei einem USDC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,00 USD Coin in seinem Depot. Da sich der Wert von USD Coin am 31.12.2025 auf 0,9996 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,05 Prozent abgenommen.

Am 03.06.2025 fiel USDC auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Am 19.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com