USD Coin: So viel hätte eine Anlage von vor 5 Jahren eingefahren

Hochrechnung

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in USD Coin Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren war ein USD Coin 1,000 USD wert. Bei einem USDC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,00 USD Coin in seinem Depot. Da sich der Wert von USD Coin am 31.12.2025 auf 0,9996 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,05 Prozent abgenommen.

Am 03.06.2025 fiel USDC auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Am 19.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net